Стрит арт в Перми

По твиттеру очередной раз прокатилась волна массовой блокировки твиттер-аккаунтов российского сегмента. Коснулась она и моего второго аккаунта, с которого я делала скриншоты для своих статей. Основная масса владельцев заблокированных аккаунтов предполагает, что массовая блокировка имеет политическую подоплеку.